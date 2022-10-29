За противотанковыми укреплениями оккупантов находится большая траншея.

Группа российских оккупнатов на востоке Украины строит противотанковое укрепление длинной в несколько километров.

Около оккупированного Россией города Горское на востоке Украины было построено почти двухкилометровое укрепление. Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки Maxar Technologies, сообщает CNN.

Укрепление состоит из четырех рядов цементных пирамид, которые, как надеются россияне, не дадут украинским машинам и танкам двигаться на оккупированный восток страны. За противотанковыми укреплениями находится большая траншея.

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Дополнительные спутниковые снимки Европейского космического агентства показывают, что рытье траншеи велось в два этапа: первая часть траншеи копалась с 25 сентября; второй участок траншеи был вырыт где-то между 30 сентября и 5 октября.

Два российских СМИ сообщили об укреплении, которое они назвали "линией Вагнера", имея в виду группу российских наемников "Вагнера". По заявлениям российских пропагандистов, это "вторая линия обороны" на случай, если украинцы попытаются прорваться в этом районе.

Хотя укрепление может помочь защититься от лобовой атаки, ничто не мешает украинским силам просто обойти укрепления, которые протянулись всего на 1,6 километра.

Российский таблоид РИА/ФАН опубликовал в среду карту, на которой утверждается, что группа Вагнера будет продолжать строить свою "линию" до тех пор, пока она не протянется на восток от российско-украинской границы до Кременной, а затем на юг до Светлодарска.

На дополнительных спутниковых снимках, рассмотренных CNN, не было видно никаких других сооружений вдоль предполагаемого пути "линии Вагнера".

Контрнаступление ВСУ: что известно

Уже несколько месяцев продолжается контрнаступление ВСУ на юге и северо-востоке Украины. В целом, по словам Владимира Зеленского, на востоке и юге Украины продолжаются активные боевые действия, ВСУ сохраняют инициативу.

Чтобы достичь каких-либо локальных "побед", российские войска продолжают бессмысленные штурмы Бахмута и Соледара Донецкой области.

По мнению отдельных экспертов, в сентябре 2022 года наступила новая фаза российско-украинской войны. Сейчас противник пытается закрепиться на Запорожском направлении.

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