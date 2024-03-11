В частности, возводятся три полосы защиты длиной 2 тысячи километров.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о хороших темпах возведения оборонительных фортификаций. Об этом глава государства сообщил по итогам заседания Ставки Верховного Главнокомандующего в Telegram.

В частности, премьер-министр Денис Шмыгаль выступил с отчетом о темпах возведения новых оборонительных рубежей.

"Защита в три полосы длиной 2000 километров - масштабная задача, но сейчас темпы хорошие. Рассчитываю на своевременное завершение", - подчеркнул Зеленский.

Также, как сообщил президент, на заседании Ставки были заслушаны подробные сводки от командования по ситуации на поле боя. В частности, прозвучали доклады Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, начальника Генштаба Анатолия Баргилевича и командующих на местах. Речь шла о Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Южном направлениях и об операциях морской пехоты.

Кроме того, были заслушаны доклады от министра обороны Рустема Умерова и главы Минстратегпрома Александра Камышина по обеспечению фронта всем необходимым.

"Фактическое и будущее поступление снарядов, ракет и другого вооружения. Собственное производство", - добавил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, Украина ускоренно строит оборонительные рубежи на фронте. Для инженерных работ привлечены новые силы и техника. Был составлен и утвержден план фортификационного обустройства оборонительных рубежей, которым определены объемы работ, сроки выполнения и ответственных за каждый участок.

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