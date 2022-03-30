Организация призвала решительно осудить использование Россией запрещенного вооружения.

Российские войска, воюющие в Украине, применили запрещенные противопехотные мины в Харьковской области.

Международная организация Human Rights Watch заявила, что противопехотные мины были обнаружены украинскими сапёрами 28 марта, сообщает CNN.

"Известно, что у России есть эти недавно развернутые наземные мины, которые могут без разбора убивать и калечить людей в радиусе 16 метров", — заявила HRW, добавив, что Украина не обладает этим типом наземных мин или системой их доставки.

"Страны всего мира должны решительно осудить использование Россией запрещенных противопехотных наземных мин в Украине, — заявил Стив Гуз, директор по вооружениям HRW. "Это оружие не делает различий между военными и гражданскими лицами и оставляет смертоносное наследие на долгие годы".

Международный договор о запрещении мин 1997 года полностью запрещает использование, производство, накопление и передачу противопехотных мин. Россия не входит в число 164 стран, присоединившихся к договору, отмечает HRW.

"Применение Россией противопехотных мин в Украине намеренно нарушает международные нормы, запрещающие использование этого ужасного оружия", — добавил Гуз.

Напомним, оккупанты обстреляли Покровск кассетными снарядами. К счастью, снаряды после попадания в частные дома не разорвались.

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