На Харьковщине по некоторым направлениям ВСУ перешли в контрнаступление.

Вооруженные Силы Украины на Харьковщине по некоторым направлениям перешли в контрнаступление.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"На сегодня можем уверенно сказать, что Малая Рогань полностью находится под контролем наших войск и "зачищена" от оккупантов. Продолжается ликвидация остатков войск рф в Ольховке. Гоним оккупантов к границам с РФ", - говорится в сообщении.

По его словам, враг продолжает совершать военные преступления.

"Сегодня авиаударами атаковали Оскол, Изюмском районе. Ракета попала прямо в один из жилых домов. Погибла семья из 4 человек. 4-летний ребенок ранен. Мы не простим ни одной разрушенной семьи, не забудем ни одного убитого украинца. То, что творят россияне на Харьковщине и Украине, не что иначе как терроризм. И они будут отвечать за все как террористы!",- подчеркнул председатель ОГА.

Напомним, на Харьковщине ВСУ отбили атаку россиян, применивших боевые вертолеты. Ракетные вражеские удары сегодня зафиксированы по городу Лозовое: пострадали 8 гражданских, по меньшей мере 20 поврежденных домов.

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