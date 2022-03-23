Колоннами из 4 джипов они подъезжают к отелям города и пытаются там обосноваться.

Российские оккупанты планируют поселиться в социальных объектах Запорожской атомной электростанции (АЭС).

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом" в своем Telegram-канале.

"Рашистские оккупанты планируют поселиться в социальных объектах Запорожской АЭС. Колоннами из 4 джипов подъезжают к отелям города и пытаются заселить туда своих орков", - говорится в сообщении.

Россия захватила Запорожскую АЭС: что известно

Как сообщал УНИАН, 4 марта российские военные захватили Запорожскую АЭС в городе Энергодаре.

Все 6 энергоблоков АЭС обслуживаются украинским персоналом, сменам доступна ротация. Формально оккупанты не вмешиваются в работу АЭС, однако все технические решения персонал вынужден согласовывать с командиром захватчиков.

Работники станции находятся под сильным психологическим давлением со стороны оккупантов, весь персонал по прибытии на станцию тщательно проверяется вооруженными террористами. Вследствие этого ядерная и радиационная безопасности - под угрозой.

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