Разрушена взлетно-посадочная полоса.

Ночью враг совершил два ракетных удара по аэропорту в Днепре, в результате разрушена взлетно-посадочная полоса, поврежден терминал.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Ночью враг атаковал аэропорт в Днепре. Два ракетных удара. Разрушена взлетно-посадочная полоса. Поврежден терминал. Масштабные разрушения", - отметил он.

По словам Резниченко, на восстановление инфраструктуры аэропорта понадобится много времени.

Также сильно повреждено здание аэропорта: стены, окна, терминал. Погибших нет.

По предварительной версии, взрывы вызваны обстрелом из ракетных комплексов "Искандер".

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