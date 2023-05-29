Украинская ПВО работает слаженно и эффективно, отметили в Воздушных силах.

Российские оккупанты пытаются своими атаками "Шахедами" и другими типами вооружения истощить украинскую противовоздушную оборону, чтобы она тратила больше ракет, но при этом и сами враги тоже истощают свои запасы.

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отмечает, что российские оккупанты столкнулись с дефицитом вооружения, тогда как Украина хоть и имеет зависимость от поставок оружия от своих западных партнеров, но ее поддерживают более 50 стран. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Отвечая на вопрос о ресурсных возможностях украинских систем противовоздушной обороны и того, что Украина якобы порой имеет определенный дефицит ракет для ПВО, Игнат отметил, что наличие ракет является ценным, поскольку речь идет о безопасности граждан и страны.

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"Мы действительно зависимы от поставок на сегодняшний день от наших западных партнеров. Это касается зенитных управляемых ракет к таким системам как NASAMS, Iris-T, Patriot. Также системы "Бук-М1", С-300 - это тоже те комплексы, которые являются основой сегодня нашей противовоздушной обороны. Они тоже нуждаются в усилении: и боекомплектом, и запасными частями", - сказал он.

Представитель Воздушных сил отметил, что партнеры уже в течение года помогают Украине с этими ракетами.

"Словацкий комплекс предоставлялся Украине. Есть и другие страны, которые оказывали помощь: и с БК, и с уникальными запчастями, которые мы не можем изготавливать сегодня в Украине. К советским, старым советским системам", - отметил Игнат.

Он подчеркнул, что враг пытается своими атаками "Шахедами" и другими типами вооружения истощить украинскую ПВО, чтобы она тратила больше ракет, но при этом противник тоже истощается.

"Он тоже потратил огромное количество крылатых ракет. Фактически весь свой стратегический запас, начиная с ударов по инфраструктуре. Сейчас фактически с колес производятся и крылатые ракеты, и баллистические ракеты. И применяются почти с конвейера", - сказал Игнат.

Спикер отметил, что это "война на истощение". "Нас поддерживают более 50 развитых стран мира с огромными экономиками, с огромным потенциалом, с огромным ресурсом. И Россия, в любом случае, обречена на поражение... мы будем отражать все воздушные атаки. Главное - нам получать своевременно помощь Запада, усиливаться и ждать F-16, которые смогут переломить ход войны полностью", - подчеркнул спикер.

Также на вопрос о том, что россияне в последнее время проводят более агрессивные воздушные атаки, и об их попытках изменить тактику и комбинацию вооружения во время атак, Игнат отметил, что "они берут то, на что у них есть возможность для атаки, какие у них есть средства на сегодняшний день".

"Они уже начали активно применять управляемые авиабомбы. Они начали применять С-300 уже давно, месяцев восемь применяют. Это все из-за того, что есть дефицит вооружения", - отметил спикер.

Он добавил, что речь идет о том вооружении, которое, в частности, сегодня ночью и сегодня днем враг выпустил по Украине.

"Это дальнобойные крылатые ракеты, это высокоточное оружие, это баллистические ракеты. Очевидно, что оккупантам этого не хватает. Если посмотреть по статистике, комбинированные удары... то есть, ракетами воздушного, наземного базирования или морского базирования они, в принципе, обстреливали всегда. И всегда комбинировали эти вещи", - сказал Игнат.

По его словам, здесь вопрос в том, сколько сейчас оккупанты могут себе позволить применять такого вооружения.

"Безусловно, такой широкий спектр, который летит фактически со всех сторон, с разных базирований, усложняет работу противовоздушной обороны, потому что нужно рассредоточенно на это все реагировать", - пояснил спикер.

Он добавил, что украинская ПВО работает слаженно и эффективно, и с усилением в дальнейшем современными западными системами, это можно будет делать еще эффективнее.

Позже во время брифинга, отвечая на вопрос об активизации вражеских обстрелов в мае, Игнат отметил, что по сравнению с осенью и зимой, именно ракет стало лететь меньше, но сама частота ударов возросла.

"(Это - УНИАН) говорит о том, что враг, возможно, имел определенную паузу в весенний период и где-то накопил запас ракет, потому что, к сожалению, они их изготавливают. Главное управление разведки сообщало, что несколько десятков ракет разных типов они могут себе позволить изготавливать на своих мощностях", - сказал Игнат.

По его словам, повлиять на это могут санкции против России.

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Ранее начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ бригадный генерал Сергей Голубцов отметил, что ВС не могут полностью перекрыть всю линию фронта зенитными ракетными комплексами.

По его словам, в начале, чтобы спланировать операцию по уничтожению или нанесению ударов по российским оккупантам, Украине понадобится хотя бы эскадрилья истребителей F-16 (12-16 самолетов).

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