Украинская сторона также передала российской двух военнопленных мусульман.

Украина передала российской стороне еще пятерых тяжелораненых пленных.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. "Согласно нормам Женевских конвенций, украинская сторона репатриировала на территорию государства-агрессора еще пятерых тяжелораненых пленных оккупантов, в том числе единственную женщину, находившуюся в украинском плену", - говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние российских военных удалось стабилизировать, чтобы они стали пригодными для транспортировки.

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В штабе подчеркнули, что репатриация, как и предусматривает международное гуманитарное право, состоялась без всяких условий для российской стороны.

"Кроме того, в Рамадан - священный месяц для всех мусульман - Украина передала двух военнопленных мусульман, которые воевали в составе оккупационной армии. Это было сделано в подтверждение нашего предложения государству-агрессору обменять мусульман "всех на всех" с обеих сторон в знак уважения к культуре и традициям", - сказано в сообщении.

Передача раненых - что уже сообщалось

Как сообщал УНИАН, 24 марта украинская сторона уже репатриировала пятерых транспортабельных тяжелораненых российских оккупантов.

В то же время в Координационном штабе подчеркнули, что в местах содержания в России и на временно оккупированных территориях сейчас находится значительно больше раненых военнопленных, которых государство-оккупант согласно Женевским конвенциям должно немедленно вернуть без предварительных условий.

Стоит отметить, что РФ понесла в Украине колоссальные потери. Общие потери России в Украине на 10 апреля уже составляют примерно 178 820 захватчиков.

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