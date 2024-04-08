По его словам, европейские страны не должны сидеть, сложа руки и надеяться, что Россия на них не нападет.

Подполковник армии Швеции Йоаким Паасикиви заявил, что его страна воспринимает угрозу со стороны РФ более серьезно, чем другие страны Европы не только из-за географического положения, но и из-за амбиций России времен диктатора Владимира Путина.

"Кремль усиливает разговоры о "традиционно русских землях". Финляндия была частью России между 1809 и 1917 годами. Балтийские страны были оккупированы после Второй мировой. В Эстонии, Латвии и Литве есть достаточно большие русскоязычные меньшинства. И, скажем так, по крайней мере некоторые из них имеют сомнительную лояльность. Это тоже проблема. Русские никогда не завоевывают и не оккупируют. Они "любезно возвращают" и "администрируют"", - отметил он в интервью LIGA.net.

По его словам, Финляндия "более-менее" готова к российской агрессии, ведь страна никогда не распускала свою армию и имеет неплохое обеспечение.

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"Даже пошли на определенный риск, экспортируя часть собственных запасов Украине. Но, кажется, им вполне комфортно. Страны Балтии говорят, что Россия одна (в своей агрессии). И если Украина ее победит, она не будет представлять для них угрозы. Поэтому прилагают очень много усилий, чтобы поддержать Украину", - подчеркнул Паасикиви.

Подполковник отметил, что Швеция также бесспорно поддерживает Украину, однако ее собственные оборонительные способности, как "военный бонсай".

"Приятный. Имеет хороший вид. Хорошо сохраняется. Но очень маленький. Поэтому нам нужно увеличивать количество оружия. Сможем ли мы сделать это быстрее, чем россияне? Какие объемы нам нужны? Это то, что нужно обсуждать в Брюсселе после нашего вступления в НАТО", - объяснил военный.

Паасквиви добавил, если Швеция не будет готова через пять лет, то будет поздно.

"Если мы не будем готовы через пять лет, мы точно опоздаем. Даже если мы не будем готовы через три года - мы опоздаем. Мы не можем сидеть сложа руки и надеяться, что России потребуется время на восстановление. Нас будут воспринимать слабыми. Россия пойдет на большие риски, если будет считать Запад слабым", - подчеркнул подполковник.

Подготовка западных стран к возможной агрессии РФ: последние новости

Ранее издание The Telegraph сообщило, что НАТО неспособно быстро развернуть войска в случае войны с РФ, причинами этого станут бюрократические задержки на границе и материально-технические проблемы.

"Но перемещение сил по Европе предусматривает навигацию по сложной сети бюрократии и нестабильной инфраструктуры, а Германия становится главным камнем преткновения на обоих фронтах", - отметили в издании.

Также сообщалось, что военные Германии проводят масштабные учения у российской границы. Там они отрабатывают свои действия в случае столкновения с РФ.

"Люди всегда волнуются. Пять или шесть лет назад я не ожидал, что ситуация обернется таким образом. Поэтому сейчас мы отрабатываем то, что нам, возможно, скоро придется использовать", - поделился немецкий военнослужащий Грегор.

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