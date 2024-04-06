Андрей Ермак также объяснил, почему украинская власть часто ездит в прифронтовые регионы.

Украина не будет идти ни на какие компромиссы с Россией, заявил в интервью Politico руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

"Россияне не заинтересованы ни в каких переговорах. Они хотят капитуляции Украины. Но этого никогда не произойдет. Зеленский никогда не согласится ни на что, ни на Минские соглашения, ни на замороженный конфликт. Нет, я в этом уверен. Люди могут сказать, что они устали, но если вы спросите их, хотят ли они пойти на компромисс с Россией, они решительно скажут "нет". Люди все еще верят в нашу победу", - сказал Ермак.

Он также пояснил, что украинская власть часто ездит в прифронтовые регионы для того, чтобы подбодрить местное население и чиновников.

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"Мы знаем, что люди жалуются, и мы слышим это от губернаторов регионов и от самих людей. И именно поэтому президент и мы все ездим в некоторые из самых опасных мест. Наши сотрудники службы безопасности это ненавидят - потому что президент и глава его администрации не могут бояться. Главная цель - чтобы Украина победила", - отметил политик.

Глава ОП также прокомментировал вопрос мобилизации в Украине. Он отметил, что Зеленский понимает, что большая новая мобилизация не имеет поддержки среди населения.

По словам Ермака, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел проверку и отметил, что для проведения ротации личного состава на передовой можно за счет военных, которые ранее находились в тылу.

"Но это предложение вызывает сомнения у некоторых высокопоставленных украинских военных, и они утверждают, что Украине нужен большой призыв", - пишет Politico.

Российско-украинская война продолжается - последние новости

Накануне The Washington Post опубликовали материал, в котором заявили, что у Украины и у Зеленского есть только два варианта - плохой и еще хуже, ведь война зашла в тупик.

По мнению экс-посла США в ЕС Гордона Сондленда, Трамп готов разблокировать помощь Украине. По его словам, вопрос не во взглядах кандидата в президенты, а в политических манипуляциях.

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