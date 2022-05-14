Президент уверен, что вскоре другие иностранные представительства также вернутся в столицу Украины.

По состоянию на 13 мая 37 иностранных представительств возобновили свою работу в Киеве.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

"Уже 37 иностранных представительств возобновили свою работу в Киеве. И я благодарен всем из них, потому что это – 37 доказательств того, что Украина стоит прочно и имеет перспективы, в отличие от Российской Федерации. Уверен, что скоро еще и другие иностранные представительства вернутся в столицу", - сказал глава государства.

В то же время он подчеркнул, что стоит возвращаться к работе и всему украинскому бизнесу, который еще не возобновил деятельность, хотя может это сделать на безопасной территории.

"Обеспечивать рабочие места и подстраивать экономическую активность под имеющиеся условия – это также большая работа на оборону, на наше будущее", - отметил Зеленский.

Он также сообщил, что сегодня традиционно подписал указ о награждении украинских героев. По словам президента, государственными наградами отмечены 212 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 8 мая, Соединенные Штаты временно вернули своих представителей в посольство в Киеве. Это не окончательный переезд обратно в украинскую столицу: чиновники приехали, чтобы вместе с украинскими коллегами отпраздновать День Победы в Европе.