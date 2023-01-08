По словам Данилова, в Южной Корее, где и был применен этот вариант, считают такое решение большой ошибкой.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Российская Федерация собирается предложить Украине так называемый "корейский вариант" урегулирования войны, развязанной против нашего государства. Он отметил, что этот путь предполагает разделение страны.

"Нам сейчас предлагают корейский вариант. Так называемая условная "38 параллель" (по ней были поделены Северная и Южная Корея – ред.). Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы. Россияне сейчас будут выдумывать все что угодно. Точно знаю, что один из вариантов, которые они могут нам предлагать – это "38 параллель", – объяснил Данилов в интервью в эфире национального телемарафона.

Однако, по его словам, в Южной Корее, где и был применен этот вариант, считают такое решение большой ошибкой.

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"Недавно общаясь с представителями Кореи, я обратил внимание... Они считают, что тогда была большая ошибка, что пошли на уступки, согласились с тем, что нужно ради сохранения. Сегодня имеют проблемы", – подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов отметил, что заместитель руководителя Администрации президента России Дмитрий Козак "ходит на встречи с политиками былых времен в Европе и через них передает месседжи, что они готовы на много уступок, чтобы зафиксировать статус-кво, как есть с сегодня на сегодня и заставить нас, чтобы мы вышли в какое-то перемирие".

Секретарь СНБО также добавил, что есть много маркеров, которые свидетельствуют о возможном обострении боевых действий в феврале 2023 года.

"Очень много маркеров, из которых мы можем сделать вывод, что мы входим в определенную фазу активизации", – резюмировал Данилов.

Окончание войны в Украине: прогнозы

Военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что в 2023 году Украина может вернуть все захваченные Россией территории. Он подчеркнул, что они называют две возможные даты окончания войны, одна из них оптимистичная, вторая – реалистичная.

В то же время в британской газете Financial Times пишут, что после десяти месяцев полномасштабного российского вторжения в Украину уже очевидно, что война не закончится в ближайший год.

Советник руководителя Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что ускорение предоставления Украине бронетехники и дальнобойных ракет приблизит окончание войны.

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