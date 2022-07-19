Бывший председатель правительства Российской Федерации, оппозиционный политик Михаил Касьянов считает, что президент РФ Владимир Путин в Украине хотел бы дойти до Одессы, но его остановили Вооруженные силы нашей страны.
Глава России в течение следующих месяцев может всячески настраивать пропаганду на то, что на украинской территории якобы достигнуты все цели, рассказал оппозиционер во время интервью журналисту Дмитрию Гордону - основателю издания "Гордон".
"...Думаю, Путин хотел бы дойти до Одессы, но украинские войска его остановили - до Николаева он не смог прийти", - отметил собеседник.
Напомним, военные РФ рано утром 24 февраля вторглись на украинскую территорию без объявления войны. Российские власти назвали действия войск своей страны "спецоперацией" якобы для "демилитаризации" и "денацификации" нашего государства.
Противники обстреливали из различного вооружения и военную, и гражданскую инфраструктуру. Жертвами врагов только в одном Мариуполе Донецкой области стали более 20 тысяч человек.
В конце июня Владимир Путин говорил, что конечной целью действий войск России на нашей земле якобы является "защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России". Врагам не удалось захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей.
Позже Михаил Касьянов сказал, что россияне начнут "просыпаться" и пересматривать свое отношение к режиму Путина из-за того, что боевые действия в Украине затянулись.
Справка УНИАН. Михаил Касьянов был главой правительства РФ с 17 мая 2000 года по 24 февраля 2004-го. Экс-чиновник с 5 июля 2015 года является председателем партии ПАРНАС.
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