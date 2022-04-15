В Черноморской операционной зоне корабельное группировки противника маневрирует и перекраивается.

14 апреля на южных рубежах украинской обороны вражеские потери составили 39 оккупантов и 4 единицы техники, среди которых, в частности боевые бронированные машины.

Об этом говорится в сообщении на странице Оперативного командования "Юг" в Facebook о текущей оперативной обстановки на юге Украины.

"За текущие сутки на южных рубежах нашей обороны вражеские потери составили 39 оккупантов и 4 единицы техники, среди которых боевые бронированные машины и БПЛА", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что после напряженных переговоров удалось достичь договоренностей по обмену пленными в районе поселка Посад-Покровское, где 4 пленных российских военных было обменено на 5 наших.

Отмечается также, что при вхождении в населенные пункты на административной границе Николаевщины и Херсонщины "армия мародеров не может удержаться от дерзких ограблений и аморальных поступков".

"А после того накрывают поселок артиллерийским огнем, выдавая это за атаку Вооруженных сил Украины с целью дискредитации украинской власти", - отмечается в сообщении.

В ОК "Юг" также сообщили, что в Одесской области правоохранители разоблачили мощную преступную группировку, которая находилась в контакте с врагом и готовила почву для сотрудничества с оккупантами.

"Преступники проводили дестабилизационную деятельность среди населения, пытались проникнуть в территориальную оборону и собирали данные о представителях силовых структур. Все члены группировки задержаны", - констатировали в оперативном командовании.

В Черноморской операционной зоне корабельное группировки противника маневрирует и перекраивается, продолжая держать в изоляции порты Украины и сохраняя вероятность ракетных ударов на достаточно высоком уровне.

Как сообщал УНИАН, военнослужащие группировки Объединенных сил в течение текущих суток отбили шесть атак российских оккупантов.