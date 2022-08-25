Ракетно-артиллерийскими подразделениями в рамках выполнения огневых задач нанесены удары по Каховскому мосту.

Украинской авиацией на юге страны нанесено четыре удара по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники врага в Бериславском районе, в том числе и по системам противовоздушной обороны в Новой Каховке.

Об этом сообщает ОК "Пивдень" в Facebook.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями в рамках выполнения огневых задач нанесены удары по Каховскому мосту. Результаты попаданий уточняются.

"Вражеское войско "похудело" на 12 рашистов, 3 единицы бронированной автотехники и склад боеприпасов. Поражен командно-наблюдательный пункт батальонной тактической группы 33-го мотострелкового полка и 7-й военной базы", - сказано в сообщении.

Окончательные потери врага доразведываются.

Как сообщал УНИАН, за 23 серня украинские военные ликвидировали еще 150 российских оккупантов. Враг потерял еще один вертолет и два БПЛА. Общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили около 45 тыс. 700 человек.

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