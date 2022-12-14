Известно, что российские захватчики усилили террор населения после новых точных ударов ВСУ по оккупантам в Мелитополе.

Во временно оккупированном Мелитополе и его окрестностях в последние дни российские захватчики усилили террор. Россияне проводят обыски домов, изымают телефоны и компьютеры, людей похищают прямо на улицах.

Так, накануне стало известно, что неизвестные ворвались в дом к профессору, доктору географических наук Владимиру Воровке 1970 года рождения. До войны мужчина работал преподавателем Мелитопольского педагогического университета имени Богдана Хмельницкого заведующим кафедрой экологии и рационального природоиспользования. О пропаже мужа сообщили его жена в Facebook.

Известно, что в 7 утра к дому в селе Тамбовка, где проживал педагог, подъехали 3 легковых автомобиля и микроавтобус. Неизвестные люди ворвались в помещение. Оттуда уже вышли с хозяином, усадили его в автомобиль, и скрылись в неизвестном направлении, сообщают очевидцы.

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На данное время местонахождение Владимира Воровки неизвестно.

Война в Украине: ситуация в Мелитополе

В последние дни ВСУ выпустили много снарядов по местам расположения вражеских войск в Запорожской и Луганской областей. В понедельник, 12 декабря, стало известно об ударах по логову сотрудников ФСБ в одном из отелей Мелитополя.

Також 13 декабря по базе оккупантов в Мелитополе был нанесен мощный удар. Враг разместил свои войска в местной школе.

Позже стало известно, что в Мелитополе ВСУ уничтожили руководящий состав 58-й армии России.

Рашисты свозят раненых солдат в Мелитополь.

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