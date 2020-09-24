Украинские защитники находятся в состоянии готовности адекватно реагировать на любые коварные и провокационные действия противника.

Вражеских обстрелов сегодня на Донбассе не зафиксировано.

Об этом говорится в вечерней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17:00.

«В течение текущих суток, 24 сентября, в полосах ответственности наших бригад нарушений режима прекращения огня не зафиксировано», - говорится в сообщении.

В штабе ООС отметили, что украинские защитники находятся в состоянии готовности адекватно реагировать на любые коварные и провокационные действия противника.

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Вместе с тем отмечается, что в районе проведения операции должным образом выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных в результате обстрелов жилых домов и объектов инфраструктуры. В течение суток они отремонтировали 2 дома, на 7 объектах работы еще продолжаются.

Кроме того, саперами ГСЧС разминировано более 11 гектаров территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 67 найденных взрывоопасных предметов.

Перемирие на Донбассе: что было раньше

22 июля участники Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе пришли к согласию относительно полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения с 27 июля.

6 сентября враг нарушил режим прекращения огня на Донбассе, осуществив обстрелы украинских позиций. Погиб украинский военный, еще один был ранен.

22 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что режим тишины на Донбассе длится уже почти два месяца.

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Автор: Виктория Токарева