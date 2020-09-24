Вражеских обстрелов сегодня на Донбассе не зафиксировано.
Об этом говорится в вечерней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17:00.
«В течение текущих суток, 24 сентября, в полосах ответственности наших бригад нарушений режима прекращения огня не зафиксировано», - говорится в сообщении.
В штабе ООС отметили, что украинские защитники находятся в состоянии готовности адекватно реагировать на любые коварные и провокационные действия противника.
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Вместе с тем отмечается, что в районе проведения операции должным образом выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных в результате обстрелов жилых домов и объектов инфраструктуры. В течение суток они отремонтировали 2 дома, на 7 объектах работы еще продолжаются.
Кроме того, саперами ГСЧС разминировано более 11 гектаров территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 67 найденных взрывоопасных предметов.
Перемирие на Донбассе: что было раньше
- 22 июля участники Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе пришли к согласию относительно полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения с 27 июля.
- 6 сентября враг нарушил режим прекращения огня на Донбассе, осуществив обстрелы украинских позиций. Погиб украинский военный, еще один был ранен.
- 22 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что режим тишины на Донбассе длится уже почти два месяца.
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