Группе по безопасности поручено разработать детальный план и финализировать проект дополнения к рамочному решению ТКГ о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года.

На заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе были согласованы четыре следующие участка разведения сил и средств.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, сегодня состоялось очередное заседание ТКГ в формате видеоконференции.

"В ТКГ были принципиально согласованы четыре следующие участка разведения сил и средств. Поставлена задача группе по безопасности разработать детальный план и финализировать проект дополнения к рамочному решению Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года", - говорится в сообщении.

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Разведение сил на Донбассе: что было раньше

Разведение сил украинской армии и оккупационных войск в районе Станицы Луганской произошло в июне 2019 года, вблизи Золотого - в конце октября, в районе Богдановка и Петровского - в ноябре.

Лидеры стран «нормандского формата» во время встречи 9 декабря 2019 в Париже поддержали договоренность в рамках ТКГ о разведении сил и средств еще в трех местах.

В августе 2020 году на очередном заседании ТКГ в формате видеоконференции с участием нового главы украинской делегации Леонида Кравчука и первого заместителя главы делегации Витольда Фокина было согласовано четыре новых участка разведения сил.

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Автор: Антонина Доломанжи