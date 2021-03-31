Российско-оккупационные войска продолжают обстреливать беспилотники наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ от 30 марта.
Так, на временно неподконтрольной Украине территории, севернее Луганска, возле населенного пункта Веселая Гора, наблюдатели СММ осуществляли осмотр территории с помощью беспилотника малого радиуса действия.
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Наблюдатели миссии услышали 20 выстрелов из стрелкового оружия в направлении БПЛА, после чего контроль над пространственным положением летательного аппарата был потерян. Вернуть беспилотник не удалось.
"Воспрепятствование работе СММ ОБСЕ со стороны российских наемников приобрело систематический характер, их целью является задержание и недопуск патрулей в места или к объектам, на которых готовятся и проводятся различные нарушения", - отметили в штабе.
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