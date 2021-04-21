Мужчина сообщил СБУ об участии кадровых российских военных в координации действий наемников, поставке танков и другой военной техники из РФ.

Контрразведчики СБУ в районе операции Объединенных сил разоблачили участника танкового батальона террористической организации "ДНР", который предоставил важные показания о российской вооруженной агрессии в Украине.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Оперативники спецслужбы установили, что в незаконных вооруженных формированиях житель Лимана работал в службе обеспечения танкового батальона в оккупированном поселке Мичурино.

"Сотрудники спецслужбы установили личность боевика при попытке въезда в Украину с территории РФ. Сейчас участник НВФ сотрудничает со следствием. Он предоставил важные свидетельства о конкретных обстоятельствах российской вооруженной агрессии и военном обеспечении РФ боевиков "ДНР", - говорится в сообщении.

Мужчина сообщил СБУ об участии кадровых российских военных в координации действий наемников, поставке танков и другой военной техники из РФ. Также он сдал собственные паспорта "ДНР" и РФ.

Сейчас следователи СБУ сообщили боевику о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Светлана Макринская