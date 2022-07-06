Он убежден, что ВСУ будут пытаться создавать "серьезные неприятности" именно этой группировке войск, располагавшейся на позициях севернее и северо-западнее от Северска.

В районе Славянска действительно может быть следующая ключевая битва за Донбасс, как об этом заявили в британской разведке, потому что движения российских подразделений в направлении Северска скорее всего не будет.

Об этом в эфире 24 канала рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Однако, по его словам, сейчас ситуация складывается так, что оккупанты вряд ли достигнут там каких-то успехов. Он убежден, что ВСУ будут пытаться создавать "серьезные неприятности" именно этой группировке войск, располагавшейся на позициях севернее и северо-западнее от Северска – в районе Ямполя.

"Это нужно для того, чтобы российские войска не могли в полной мере сосредоточиться на Славянском направлении и атаковать его с трех сторон. Сейчас можно увидеть именно такие попытки атаковать пригород Славянска", - отметил Мусиенко.

Он подчеркнул, что наиболее боеспособную группировку россияне разместили в районе Богородичного и Святогорска. Вражеские войска есть и за Изюмом: именно оттуда они также развивают наступление.

"На Изюмское направление оккупанты перебрасывали элитные части, в частности десантников, спецназовцев, вагнеровцев и тому подобное. При этом на подступах к Славянску они не имели никакого весомого успеха, начиная с конца апреля – начала мая. Я не думаю, что сейчас они смогут развить там такую серьезную наступательную активность", – считает эксперт.

Если говорить о тех контингентах войск, которые сейчас в районе Святогорска и Богородичного, они, вероятно, будут предпринимать попытки объединения с группировкой, которая сейчас восточнее Славянска – под Райгородком. Так они смогут планировать атаку с Востока и Северо-Востока, потому что там, очевидно, одно из самых благоприятных для них направлений, предполагает Мусиенко.

Как писал УНИАН, британская разведка в ежедневном отчете сообщила, что бои за Славянск станут следующей ключевой битвой за Донбасс. Российские силы из Восточной и Западной групп войск сейчас, вероятно, находятся примерно в 16 км к северу от Славянска.

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