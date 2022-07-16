По его словам, все озвученные планы России очень малореализуемые, за исключением, возможно, частей Луганской и Донецкой областей.

Украина имеет мощный кадровый потенциал, около миллиона военнослужащих, которые уже прошли этап обучения и слаживания. ВСУ проводят ротацию и готовят специальные подразделения для тактических и стратегических наступательных операций.

Такое мнение озвучил руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах генерал армии Николай Маломуж в интервью Obozrevatel.

По его словам, все озвученные планы России очень малореализуемые, за исключением, возможно, частей Луганской и Донецкой областей.

"Вооружение поступают в Украину уже системнее, не по ленд-лизу, а по прямым договорам, заключенным с представителями стран "рамштайнской" группы. Это и высокоточные ракеты и дальнобойные самоходные гаубицы на тягачах, радиотехнические средства, танки, беспилотники. Это техника на уровне пятого-шестого поколения. Технологически это намного выше, чем вооружение, техника и ракетные системы РФ. HIMARS показали, какие удары можно наносить в далеком тылу врага. Это 80 километров морем – до 120 и 250 километров. Это предпосылка не только к обороне, например, на восточном направлении, на Донецком и Харьковском, но и предпосылка привлечения уже объединенных сил в направлении Херсона и Запорожской области", - отметил Маломуж.

Он подчеркнул, что президент Владимир Зеленский дал общий ориентир ВСУ, хотя, по его мнению, глава государства не должен был озвучивать цель прямо.

"Такие указания должны быть скрыты, а действия должны быть неожиданными для противника. Можно использовать и отвлекающую информацию даже на уровне высших политических и военных руководителей о том, что удар будут наносить в одном месте, но по факту наносить в другом. Это предпосылки не прямой атаки, например, Херсона, Мелитополя, а обходные маневры, контратаки, в частности с тыла. Когда будет угроза окружения врага, они будут бежать, потому что никто не будет защищаться в чужом городе. Никто не будет держаться за города в окружении, потому что здесь перспективы очень печальные", - убежден Маломуж.

В наступательных операциях по Херсону ВСУ сейчас очень важно довести врага до окружения и паники, уверен генерал. Тогда ожидается, что и на запорожском, и даже на восточном направлении паника россиян будет порождать цепную реакцию и приведет к отступлению.

"Это будет добавлять неуверенности другим оккупационным войскам в других украинских регионах, на других стратегических направлениях", - отметил экс-руководитель Службы разведки.

Напомним, 11 июля Владимир Зеленский говорил, что задача ВСУ - деоккупация всей украинской территории.

Ранее министр обороны Алексей Резников в одном из интервью, говоря о задаче вернуть юг Украины под контроль Киева, заявил, что президент отдал приказ главнокомандующему ВСУ разработать такой план.

"Мы понимаем, что политически это очень необходимо для нашей страны. Президент поручил верховному военному главнокомандующему разработать планы. После этого генштаб делает домашнее задание и говорит, что для достижения этой цели нам нужно "А", "Б" и "В", - сказал он.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, военные лучше понимают, на каком направлении и в какую очередь должны вести боевые действия и у них есть достаточно гибкий график, который зависит от многих обстоятельств.

Однако по словам советника председателя ОП Алексея Арестовича, ВСУ для перехода в контрнаступление необходимо приличное количество бронетехники.

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