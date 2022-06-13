Чтобы добиться успеха на Донбассе, России придется осуществлять форсирование рек, подчеркнули в разведке Британии.

Возле Северодонецка продолжаются бои, и в течение ближайших месяцев операции по форсированию рек, вероятно, будут одними из важнейших определяющих факторов в ходе войны.

Об этом сообщается в Twitter Министерства обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Отмечается, что ключевой 90-километровый участок российской линии фронта на Донбассе лежит к западу от реки Северский Донец.

"Чтобы достичь успеха в текущей оперативной фазе наступления на Донбасс, России придется или проводить амбициозные фланговые действия, или осуществлять форсирование рек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинским силам часто удавалось уничтожать мосты перед отступлением, тогда как Россия пыталась создать сложную координацию, необходимую для успешного крупномасштабного перехода через реки под обстрелами.

Ранее в ISW сообщали о том, что российские войска разрушили два моста через Северский Донец, тогда как следовало стремиться захватить их.

По данным Минобороны Украины, российские оккупанты по-прежнему стремятся форсировать Северский Донец. Они ищут слабые места в обороне украинских защитников, а также пытаются задавить артиллерию ВСУ в районе реки.

Напомним, вчера, 9 июня, председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай предупреждал о возможных попытках оккупантов перейти Северский Донецк. Из-за жаркой погоды уровень воды в реке упал, что может мотивировать врага попытаться форсировать препятствие.

В конце мая россияне уже пытались перебраться через Северский Донец с помощью понтонных переправ. ВСУ разрушили эти планы и нанесли существенный урон противнику.

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