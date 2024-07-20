В России звучали взрывы не только в районе аэродрома, а и возле нефтебазы, узнали журналисты.

В Ростовской области России совершен удар по военному аэродрому "Миллерово", были "мощные прилеты".

Были дроны, в районе аэродрома - возле поселения Долотинка, прозвучало свыше 16 взрывов, пишет "Крымский ветер" в Telegram, ссылаясь на сведения местных жителей. По их данным, взрывы звучали и возле нефтебазы.

В сети также появилась информация, что были пожары в районе стоянок самолетов и взлетно-посадочной полосы.

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После того, как россияне совершили полномасштабное вторжение на украинскую территорию, в РФ уже не раз звучали взрывы на военных и энергетических объектах. Россияне много раз жаловались на атаки дронами.

В частности, 13 июля СМИ узнали, что Ростовская область оказалась под дроновой атакой дронами, и удар принес свои плоды - в Цимлянском районе произошел пожар на нефтебазе. По словам очевидца, в городе Цимлянск был слышен сильный взрыв.