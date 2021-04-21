Это на 26% меньше, чем в 2019 году, и на 70%, чем пиковое значение 1634 казни в 2015 году.

В 2020 году в мире было зарегистрировано 483 казни.

Читайте такжеПриговоренная к смерти иранка умерла от инфаркта перед виселицей, однако ее все равно повесилиКак сообщила Amnesty International, это самый низкий показатель как минимум за десять лет. Число казней снизилось на 26% к 2019 году, число смертных приговоров снизилось на 36%.

«В 2020 году было казнено не меньше 483 человек… Как ни шокирует эта цифра, это самое низкое число казней как минимум за десять лет. Это на 26% меньше, чем в 2019 году, и на 70%, чем пиковое значение 1634 казни в 2015 году»,— говорится в докладе.

Авторы отмечают, что в исследование не включены данные о казнях в некоторых странах, где они считаются гостайной или не раскрываются по другим причинам, передает kommersant.

Низкий показатель по казням объясняется снижением числа приведенных в исполнение смертных приговоров в Саудовской Аравии со 184 до 27 и в Ираке — со 100 до 45. Не сообщалось о казнях в Бахрейне, Беларуси, Пакистане, Сингапуре, Судане и Японии.

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Автор: Ирина Погорелая