Это явление наблюдается вдоль всей линии соприкосновения от Херсона до Купянска.

В прифронтовых селах и городах Украины, постоянно подвергающихся вражеским обстрелам, до сих пор остается немало гражданских. Подавляющее большинство из них - это пожилые люди, которые категорически отказываются эвакуироваться, пишет The New York Times.

Пытаясь понять мотивацию этих людей, автор публикации отмечает, что некоторые всю жизнь ждали, что именно на пенсии смогут наслаждаться жизнью в своем доме. Часто люди не хотят покидать дом, который когда-то построили собственными руками, даже если теперь в доме не хватает окон и даже стен.

"Я прожил здесь 60 лет и не откажусь от этого. Если вы 10 лет строили свой дом своими руками, вы просто не можете его бросить", – говорит 82-летний Василий Зайченко.

Видео дня

Некоторые из этих людей уже похоронили своих родных, и теперь имеют единственное желание – быть похороненными рядом с ними. Например, именно так свое решение объясняет 57-летняя Галина Бессмертная. Ее внук умер в 2021 году.

"Я пообещала одному очень дорогому человеку, что не оставлю его одного. Я не смогу извиниться перед ним, если не сдержу своего слова", — сказала она.

Некоторые просто предпочитают сидеть дома, несмотря на опасность, чем обживаться в новом месте среди незнакомцев. Другие говорят, что у них нет финансовых возможностей для этого.

Также американские журналисты отмечают, что все эти люди стабильно получают пенсионные выплаты, поэтому смогли приспособиться к военным условиям выживания. Теперь они просто ждут конца войны.

"Здесь лучше терпеть неудобства, чем среди чужих людей", – сказала 65-летняя Светлана Цой.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. За 14 января произошло 86 боевых столкновений с российскими войсками, сообщает Генштаб ВСУ. Горячее всего было на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Одновременно с "мясными штурмами" россияне не оставляют попыток уничтожить в Украине все, до чего могут дотянуться. Так, ночью 14 января российские оккупанты нанесли авиаудары по Волчанску Харьковской области, попав в ангары с зерном.

Вас также могут заинтересовать новости: