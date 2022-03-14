Армейцы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев с оружием в руках передали привет оккупантам.

Украинский защитник, держа в руках Javelin, обратился к русским захватчикам. Военный подчеркнул, что украинцы с невероятной яростью будут гнать врага к границе.

Соответствующее обращение армейцев 72-й Отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев с оружием в руках обнародовали в Facebook Сухопутных войск ВСУ.

"Дорогие военные-кацапы, русские, москали, гниды, падлы, как вас там еще назвать. Как у вас нет ума и вы к нам претесь, мы всегда рады с этой штучкой вас поздравить", – сказал военный.

В руках он держал Javelin.

"Будем гнать к границе с невероятной яростью", - подписали видеоролик в Сухопутных войсках.

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