Пилот добавил, что у F-16 "очень хорошее оружие, которое может выполнять какую угодно миссию".

Украинский летчик Воздушных сил ВСУ с позывным Moonfish - Мунфиш рассказал о преимуществах истребителя F-16. По его мнению, он эргономичен, имеет более совершенные электронные системы и прост в управлении.

Мунфиш объяснил, что программное обеспечение на F-16 постоянно совершенствуется, в то время как на советских МиГ-29 и Су-27 оно никогда не меняется, передает CNN.

Пилот добавил, что у F-16 "очень хорошее оружие, которое может выполнять какую угодно миссию". По словам военнослужащего, этот истребитель может выполнять ряд функций, среди которых обеспечение воздушного прикрытия наземных войск, атака наземных целей, уничтожение самолетов противника, перехват ракет.

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При этом Мунфиш отметил, что на полноценную подготовку пилота F-16 могут уйти годы. Однако украинские военные летчики проходят "ускоренный" курс обучения. Им на освоение этого самолета дается около полугода. "У нас было бы много времени, чтобы полностью изучить реактивный самолет, в мирное время. Однако у нас нет времени", - признал Мунфиш. При этом он отметил, что отведенного времени достаточно, чтобы освоить базовые возможности F-16, необходимые Украине.

Мунфиш рассказал, что уже перешел из симулятора в кабину настоящего истребителя, но к этому нужно немного привыкнуть, ведь "кабина пилота - достаточно тесная".

"F-16 - очень маневренный. Это стимулирует пилотировать в агрессивном стиле", - поделился впечатлением пилот.

"Даже если предположить, что война закончится завтра, мы все понимаем, что это будет только период ожидания следующего раунда... Мы должны создать должную воздушную мощность с западными реактивными самолетами и эффективно обученным персоналом. Это будет самым большим сдерживающим фактором - чтобы 24 февраля не повторилось", - подытожил украинский летчик.

F-16 для ВСУ

17 ноября стало известно, что США начали обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Кроме того Пентагон сейчас работает над вопросом стабильного обеспечения запасными частями тех самолетов, которые будут переданы Украине по окончании этого обучения. Об этом сообщает Министерство обороны США.

Представитель Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отмечает, что самолеты очень серьезно изменят ход войны.

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