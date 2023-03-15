Девушка опубликовала целый альбом совместных фотографий со своим возлюбленным.

Невеста Героя Украины Дмитрия Коцюбайла "Да Винчи" Алина Михайлова поделилась трогательным постом о нем и о своей боли в связи с потерей, а также опубликовала целый альбом совместных фотографий с возлюбленным.

"Если бы то, что я напишу, имело хоть какой-то смысл. Если бы я только в жизни могла представить, что с нами такое произойдет. Так я бы не смогла этого принять, собственно, как и сейчас. Просто не могу. И не принимаю", - призналась девушка, начиная свою исповедь.

Алина рассказала, как они с Дмитрием иногда ссорились и вместе строили большие планы:

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"Это сумасшедшие, интересные, счастливые, сложные, наполненные яркими моментами 6 лет действительно удивительной жизни во время/на войне. С эмоциями и ощущениями, которые люди иногда не проживают за всю свою супружескую долгую 20-30-40 летнюю жизнь. С ссорами и криками, и с путешествиями, долгими разговорами о наших больших планах, фразами "Ты единственная в батальоне, кто не подчиняется моим приказам!!", "Переводись куда хочешь!" и фразами "Нам главное пережить эту войну, и дальше будем с тобой жить нормально, давай просто продержимся".

По словам девушки, Дмитрий всегда оставлял дома или отправлял ей записки с надписями "Будь сильной":

"И я остаюсь. И буду. Сильная. Я уже сделала то, чтобы ты мог сказать там: "Зай, охренеть, ну ты смогла и это!". Я пишу тебе ежедневно отчеты в телефон о моем проведенном дне, в отчетах - сколько раз я была у тебя на могиле, и кого я сегодня видела из наших друзей и знакомых там. Я остаюсь, несмотря на определенную ярость на тебя, сильной. Хотя каждый проклятый бестолковый день вечером у нас дома я разбиваюсь вдребезги. И каждое утро я снова собираюсь. Ради тебя и того, чтобы тебе за меня не было стыдно. Чтобы я ни у кого не вызывала жалости. Чтобы ты не ошибся в том, что я твоя сильная Алина. Хоть сильной была не я, а мы. И теперь часть нашего "мы" навсегда осталась на Аскольдовой могиле".

Также Алина призналась, что для "Да Винчи" вся его жизнь была на войне:

"Там она и завершилась. И с этой войны я не смогла забрать его. Несмотря на это. Мне посчастливилось стать для него опорой, поддержкой, иногда страшной нервотрепкой, но и большой безумной любовью, в которой я никогда не сомневалась. Для меня большая гордость знать этого великого человека действительно лучше всех в этом мире. Не только как командира "Да Винчи". Но и как того самого моего Диму".

"Я люблю тебя. Навсегда. Только сейчас я понимаю, насколько мне тебя не хватает. Только сейчас я вою тем самым волком с каждым днем все больше и больше из-за отсутствия твоих постоянных, просто постоянных звонков и смс. Бл**ь. Я никогда не поверю и не приму того, что мы больше не встретимся", - добавила она.

Дмитрий Коцюбайло "Да Винчи" - важное

Дмитрий Коцюбайло, командир "Волков Да Винчи" погиб 7 марта в бою под Бахмутом.

Попрощались с Героем Украины 9 марта на Прикарпатье, откуда родом Дмитрий, и 10 марта в Киеве. Похоронили его в украинской столице.