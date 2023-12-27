Он отметил, что сейчас основные усилия противник сконцентрировал севернее Бахмута в районе Богдановки.

Заместитель командира второго штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко рассказал о ситуацию вокруг Бахмута и о том, насколько остро для украинских подразделений стоит проблема применения дронов-камикадзе со стороны российских оккупантов.

В эфире общенационального телемарафона он отметил, что за последние несколько дней интенсивность штурмов со стороны российских оккупационных войск "непосредственно к западу от Бахмута несколько снизилась, а основное внимание и усилия противник сконцентрировал севернее города, в районе Богдановки".

"Если говорить о полосе ответственности 5-й бригады, несколько южнее Бахмута, в районе Клещиевки, сейчас батальоны закрепились на относительно выгодных рубежах. Поэтому противнику значительно сложнее продвигаться. Учитывая те потери, которые он понес за последний месяц, мы считаем, что сейчас противник пытается подтянуть резервы, перегруппироваться для того, чтобы продолжить свои наступательные действия на этом направлении", - акцентировал Тарасенко.

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На Бахмутском направлении проблема от применения российскими оккупантами дронов-камикадзе не нова, противник использует такие средства начиная с лета этого года.

"Но, сейчас интенсивность доходит до того, что даже когда заезжают наши легковые автомобили и застревают в грязи, то противник не жалеет FPV-дроны просто чтобы вывести их из строя, чтобы они не были эвакуированы. Также, буквально за каждым пехотинцем пытаются гоняться", - подчеркнул Тарасенко.

Он отметил, что существует достаточно эффективное противодействие российским дронам-камикадзе, это системы радиоэлектронной борьбы купольного типа и антидроновые пушки.

"Они есть, это направление активно развивается, есть четкий посыл и помощь от нашего командования для развития этих систем. Потому что сейчас, у кого будет по факту лучшая радиоэлектронная борьба, тот будет иметь серьезное преимущество на линии соприкосновения", - акцентировал Тарасенко.

Безусловно таких, даже самых примитивных купольных РЭБ-систем, необходимо очень большое количество.

"Их пока все еще недостаточно. Желательно, чтобы они были установлены на каждом транспортном средстве, на каждом бронетранспортере, на каждой огневой позиции. Радиус работы таких РЭБ небольшой, он до 150 метров. Но, тем не менее, это достаточно надежно защищает наших бойцов и нашу технику при передвижении, а также даже тогда, когда они просто находятся на позициях. Поэтому сейчас все ресурсы, которые мы имеем, они направлены на развитие РЭБа", - подчеркнул Тарасенко.

Война в Украине - новости с фронта

27 декабря в вечерней сводке Генштаб ВСУ информировал, что в течение суток на линии фронта произошло 49 боевых столкновений. В частности, на Бахмутском направлении силы обороны отбили 2 атаки противника вблизи Богдановки Донецкой области.

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский подчеркнул, что ситуация на востоке остается сложной. На Бахмутском направлении не прекращаются интенсивные наступательные действия. Российские оккупанты пытаются захватить Богдановку, восстановить утраченное положение в районах Клещиевки, Курдюмовки и Андреевки. Он отметил, что противник в последнее время значительно увеличили применение бронированной техники, дронов-камикадзе и продолжает вести интенсивные артиллерийские обстрелы.

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