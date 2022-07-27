Там может находиться до 15 тыс. российских оккупантов.

Российская группировка на правом берегу Днепра может оказаться в окружении ВСУ. По разным данным, там может находиться от 10 до 15 тыс. российских оккупантов.

Об этом в интервью ТСН рассказал полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году Роман Свитан.

Эксперт отметил, что в окружении может находиться до 15 тыс. российских оккупантов.

"Это много, но без боекомплекта, ремонта машин и резерва - эта группировка обречена", - сказал полковник запаса.

Напомним, в британской разведке называют основной уязвимостью российской армии в Херсонской области Антоновский мост. Именно поэтому контроль над переправами через Днепр может стать ключевым фактором в боевых действиях в этой области.

Как сообщал УНИАН, 21 июля в Херсонской области украинская авиация нанесла огневое поражение по скоплению живой силы и техники оккупантов. В частности, по словам представителя командования "Пивдень" Владислава Назарова, в тот день на рассвете истребители ВСУ вместе с парой вертолетов нанесли огневое поражение по позициям оккупантов в районе поселков Большая Александровка и Ольгино.

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