За последние несколько месяцев прекратили существование три наиболее боеспособные подразделения российской армии, но РФ продолжает делать громкие заявления о своих планах в Украине, поэтому до конца лета "основным военным театром" будет Донецкое направление.
Об этом в эфире "Единого марафона" рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.
"Это попытка выйти на линию вкраплений ВСУ в направлении Славянска и Краматорска", - отметил он.
По словам эксперта, благодаря таким точечным ударам произошло торможение наступательных действий российской армии на Востоке и на Юге.
"А на Херсонском и Харьковском направлении, можно говорить, что оккупационные войска перешли к пассивной обороне, сдерживают наступления Вооруженных сил Украины. Поэтому стоит говорить, что с получением оружия от партнеров, которое уже поступило в ВСУ, стоит ожидать изменения военного противостояния. То есть контрнаступления украинских военных по нескольким направлениям уже к концу лета", - уточнил Дмитрий Снегирев.
Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов рассказал, что наступательный потенциал российской армии практически исчерпан. Оккупанты переходят на старое советское вооружение и берут в свои ряды кого попало.