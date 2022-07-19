По словам военного эксперта Дмитрия Снегирева, до конца лета "основным военным театром" будет Донецкое направление.

За последние несколько месяцев прекратили существование три наиболее боеспособные подразделения российской армии, но РФ продолжает делать громкие заявления о своих планах в Украине, поэтому до конца лета "основным военным театром" будет Донецкое направление.

Об этом в эфире "Единого марафона" рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"Это попытка выйти на линию вкраплений ВСУ в направлении Славянска и Краматорска", - отметил он.

По словам эксперта, благодаря таким точечным ударам произошло торможение наступательных действий российской армии на Востоке и на Юге.

"А на Херсонском и Харьковском направлении, можно говорить, что оккупационные войска перешли к пассивной обороне, сдерживают наступления Вооруженных сил Украины. Поэтому стоит говорить, что с получением оружия от партнеров, которое уже поступило в ВСУ, стоит ожидать изменения военного противостояния. То есть контрнаступления украинских военных по нескольким направлениям уже к концу лета", - уточнил Дмитрий Снегирев.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов рассказал, что наступательный потенциал российской армии практически исчерпан. Оккупанты переходят на старое советское вооружение и берут в свои ряды кого попало.

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