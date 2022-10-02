Фактически вооруженные силы Украины являются ведущей армией на европейском континенте.

Уровень подготовки личного состава Вооруженных сил Украины соответствует лучшим стандартам стран НАТО.

Об этом сообщил военный эксперт Дмитрий Снегирев во время информационного телемарафона.

"Фактически Вооруженные силы Украины являются ведущей армией сейчас на европейском континенте. Мы можем говорить о том, что уровень оснащенности и главное - уровень подготовки личного состава Вооруженных сил Украины соответствует лучшим стандартам стран НАТО", - сказал он.

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По его словам, украинская сторона уже показала своими практическими действиями, что готова к вступлению в НАТО.

"Вопрос по реформированию правоохранительной системы, структур по борьбе с коррупцией, на чем настаивали ведущие страны Запада, это вопросы сугубо технические и внутренние. Они не должны помешать Украине в дальнейшей евроатлантической интеграции", - отметил военный эксперт.

Перспективы вступления Украины в НАТО

30 сентября президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что теперь все государства-члены НАТО должны оформить Украине приглашение о присоединении к Альянсу. По словам министра, Украина де-факто уже является членом НАТО, осталось оформить это де-юре. Это должно произойти как можно быстрее и без ПДЧ, добавил он.

В этом году по ускоренной процедуре, без выполнения плана действий по членству, в Североатлантический альянс вступили Финляндия и Швеция.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что двери для вступления Украины в Альянс открыты, но сейчас внимание сосредотачивается на поддержании обороны Украины от российских войск.

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