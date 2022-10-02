Таким образом НАТО будет прикрывать Европу.

Подача заявки на вступление в Североатлантический альянс серьезно повысила защиту Украины.

Такое мнение высказал полковник ВСУ в запасе, военный летчик-инструктор Роман Свитан в эфире телеканала Freedom.

Он отметил, что к ядерным угрозам необходимо относиться серьезно, однако и переоценивать их не стоит.

"Дело в том, что это не угроза России Украине, а угроза России всему миру. За нами стоит все прогрессивное человечество, которое также будет бороться с этой ядерной угрозой. Я думаю, что оно уже борется, так как те заявления, которые мы слышим, те посылы, которые отправляются в сторону военно-политического рукоодства России, говорят о том, что очень минимальный процент использования РФ ядерной угрозы, даже в самом плохом для нее случае", - сказал Свитан.

Полковник считает, что подача заявки на вступление НАТО повысила защиту Украины "как минимум на несколько уровней". По его словам, если мы подали такую заявку, то уже имели какие-то договоренности с партнерами.

"Это значит, что они видят нас в своем строю, они участвуют в наших проблемах. Это сигнал, россиянам в том числе, что будет ответный удар, а скорее всего - превентивный удар до того, как он используют ядерное оружие", - предположил он.

Свитан думает, что удар может быть нанесен сначала по ядерному боезапасу, в случае подготовки к его использованию, а после - по военно-политическому руководству страны.

"Они будут прикрывать не только Украину, они будут прикрывать Европу. Дело в том, что ядерный удар в районе Украине принесет ядерное заражение в Европу", - добавил он.

Украина подала заявку на вступление в НАТО

Как сообщал УНИАН, 30 сентября президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, что теперь все государства-члены НАТО должны оформить Украине приглашение о присоединении к Альянсу.

В то же время Генсек НАТО Йенс Столтенберг ответил, что двери для вступления Украины в Альянс открыты, однако сейчас они сосредоточили внимание на поддержке обороны Украины.

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