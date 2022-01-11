По словам Жданова, войска РФ вблизи границы с Украиной находятся не первый год.

Главным признаком подготовки Россией нового нападения на Украину будет накопление ее войск в 50-километровой зоне вдоль границы.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, если подсчитать всех военных РФ, расположенных на европейской части Федерации, их там будет порядка миллиона.

"Дело в том, что ту карту, которую представил The Washinghton Post – это карта пунктов постоянной дислокации войск. Они там находятся уже десятки лет, еще до 2014-го. Это так называемые "зимние квартиры", мы знали об их существовании", - говорит Жданов.

Он добавил, что подготовку страны к войне можно определить по общепринятым разведывательным признакам.

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"Первый признак – это накопление материально-технических средств вдоль границ той страны, против которой готовится агрессия. Вывод частей на полигоны, их доукомплектование до штата военного времени, проведение учений и накопление человеческого ресурса. Вот когда они будут накапливаться в 50-километровой зоне вдоль нашей границы, туда выводить части в районы оперативного назначения, тогда мы будем понимать, что Россия переходит на военные рельсы", – пояснил Жданов.

Он также спрогнозировал, что конфронтация РФ с Западом будет влиять на ситуацию на Донбассе - она будет обостряться.

"На фронте будут ощущать возможное увеличение количества обстрелов и увеличение их огневой мощи в плане нанесения нам потерь. К сожалению, ситуация переходит в более конфронтационную на линии разграничения", - резюмировал эксперт.

Обострение на границе Украины и РФ

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.