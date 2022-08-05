Эксперт пояснил, что Харьков под постоянным огнем, поскольку это ближайший город такой величины к российской границе.

Вся без исключения Украина будет оставаться под ударом врага.

Об этом в эфире марафона "Единые новости" в слоте ТСН заявил военный эксперт Петр Черник.

"Вся Украина будет оставаться под ударом. Вся, без исключения. Почему Харьков? Потому что в начале битвы за Донбасс противник задекларировал большую оперативную дугу. Это и есть сам Харьков, дальше вниз на Запорожье, на Днепр с выходом на Николаев, на Одессу с пробиванием сухопутного коридора в Приднестровье", - сказал эксперт.

Он пояснил, что из-за неудач россияне прибегают к обстрелу мирных городов.

"Объективно, и это большая заслуга ВСУ, противник не смог и не достигает развития по этой оперативной дуге. И он прибегает к самой умной для себя тактике - не может нанести поражение противнику в военном смысле, он в обязательном порядке прибегает к хаосу, а в нашем случае к обстрелу мирных городов", - сказал эксперт.

Он также добавил, что Харьков под постоянным огнем, поскольку это ближайший город такой величины до российской границы и туда достигает обычная ствольная артиллерия врага, не говоря уже о РСЗО, которых, к сожалению, на эту минуту у противника еще довольно много.

Как сообщал УНИАН, накануне российские захватчики обстреляли Харьков ракетами С-300 с территории Белгородской области. Сегодня ночью оккупанты из артиллерии обстреляли три района Харькова.

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