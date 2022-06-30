Уже есть 15 российских военнопленных, которые привлекаются к уголовной ответственности, и которые находятся в Украине.

Привлечь к ответственности российских военных, в частности пилотов, осуществляющих обстрелы гражданских объектов в Украине, сложно, но работа уже ведется.

Об этом сообщил начальник департамента войны Офиса генпрокурора Украины Юрий Белоусов в эфире информационного марафона.

"Это очень сложные расследования, на самом деле. Здесь установить, кто именно стрелял, не очень просто. Вместе с тем Офис генпрокурора над этим работает. Вместе с международными партнерами прорабатываем разные алгоритмы, как для привлечения к ответственности, в частности, в международных институциях, так и для привлечения к ответственности в национальных судах", - сообщил Белоусов.

Он отметил, что очень часто россияне, которые совершают такие преступления, считают, что могут избежать правосудия, в частности, в Украине.

"Но оказывается, что это не так. И об этом свидетельствует то, что у нас уже есть 15 военнопленных, которые привлекаются к уголовной ответственности, и которые находятся в Украине. Они также не ожидали, что когда-то понесут ответственность за свои преступления", - отметил он.

Он добавил, что у военных, особенно пилотов, шанс попасть в плен очень высок.

"Если они попадут (в плен - УНИАН), мы их тут ждем и наши суды также ждут", - подчеркнул Белоусов.

Начальник департамента войны отметил, что также добраться до этих военных преступников для привлечения к ответственности можно с помощью международных партнеров.

"Когда они на время покинут территорию России, например, поедут где-то отдыхать. Там правосудие уже будет их ждать. Конечно, все это займет определенное время, но мы над этим работаем", - акцентировал Белоусов.

Ракетные обстрелы РФ: оккупанты стали чаще бить по городам Украины

Как сообщал УНИАН, 25 июня, по данным Командования Воздушных сил ВСУ, в целом ночью по территории Украины было выпущено более 50 ракет различных типов, воздушного, морского и наземного базирования.

27 июня в Кременчуге оккупанты ударили ракетами по торговому центру с более чем тысячей гражданских, пока известно о 18 погибших.

Утром 29 июня в Николаеве в результате ракетного обстрела пострадал пятиэтажный жилой дом сообщалось о 5 погибших.