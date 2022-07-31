Российский беспилотник должен был осуществить доразведку с целью корректировки вражеских войск

Наши защитники показали эффектные кадры боевой работы украинского ЗРК " Бук-М1 по российскому разведывательному беспилотнику типа "Птеро" и последующему его уничтожению.

Соответствующее видео обнародовали в телеграм-канале Воздушных Сил.

Как заявили в публикации, БПЛА противника должен был осуществить доразведку с целью корректировки вражеских войск. Визуально он имеет сходство с "Орлан-10".

В этом году подсолнухи снова пахнут войной, но так вдохновляют на победу своей красотой - подписали видео защитники.

Об ЗРК "Бук"

Это многофункциональный высокомобильный ЗРК средней дальности, прежде всего предназначенный для уничтожения самолетов стратегической и тактической авиации, крылатых ракет, вертолетов и других воздушных объектов.

Зенитный ракетный комплекс может применяться для противовоздушной обороны войск, войсковых объектов, важных административно-промышленных и других территорий (центров) при массированном применении средств воздушного нападения, а также может быть модулем тактической ПРО.

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