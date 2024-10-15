Сейчас примерно 50% снарядов, которые имеет РФ для войны, поступают из Северной Кореи, отметил аналитик.

КНДР (Северная Корея) может отправить тысячи людей на поддержку захватнической войны Российской Федерации против Украины.

Об этом военный эксперт Павел Нарожный сказал в эфире на Радио NV. "Надо понимать, что армия Северной Кореи очень мощная. Даже точное количество личного состава неизвестно, но, примерно - это 1 миллион человек... Она постоянно готовится воевать. Северная Корея - это диктаторский режим. Они с самого рождения людей тренируют для того, чтобы они готовились к войне", - сказал Нарожный.

По его словам, если вспоминать конфликт Северной и Южной Кореи в 1950-х годах, то Южная Корея не выстояла бы без помощи США, потому что северокорейские войска были гораздо мощнее.

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"С тех пор они так же готовятся к войне. У них огромный артиллерийский арсенал. Один из крупнейших в мире. Сейчас Россия получает примерно 50% своих снарядов от Северной Кореи. Речь идет и о стволах. То есть, о непосредственно артиллерийских установках и о снарядах. Но, у них, кроме того, есть огромное количество людей. Эти люди не стоят абсолютно ничего", - подчеркнул Нарожный.

По его словам, при диктаторском режиме в КНДР стоимость жизни равна примерно нулю:

"Мы видим, что Северная Корея начала поставлять личный состав. Мы должны понимать, что маловероятно, что эти бойцы смогут воевать на переднем крае. А почему так? Потому что есть такая огромная проблема, которая называется языковой барьер".

Он отметил, что если северокорейцами россияне будут укомплектовывать бригады, то будут возникать проблемы с общением по радиосвязи, и будет проблема в передаче боевых распоряжений, кооперация между родами войск будет практически нереальной в режиме реального времени, но это не значит, что северокорейцы не смогут помочь.

"Они смогут отправить, например, инженерные войска, которые будут в тылу что-то строить, а из российских инженеров легко могут сделать пехоту и бросить в бой. Другой пример, они могут отправить в тыл российской армии пехоту, но она будет охранять какие-то стратегические объекты, а эту охрану перебросить на фронт и она будет выполнять задачи пехоты. Таких переконвертаций много. У России нехватка личного состава", - подчеркнул аналитик.

При этом, как считает эксперт, российский главарь Владимир Путин затянул в войну лидера КНДР Ким Чен Ына из-за падения желания среди россиян воевать, поскольку они понимают, какие потери несет российская армия.

"Он может оплачивать этих солдат. Например, они могут передавать продовольственные продукты, потому что голод в Северной Корее - это абсолютная реальность, постоянно происходит. Они могут передавать военные технологии, самолеты, морские технологии, потому что с кораблями и подводными лодками у Северной Кореи все очень плохо. То есть, они их могут вооружать. Поэтому, опасность есть и она довольно существенная", - подчеркнул Нарожный.

Он обратил внимание, что сейчас Институт изучения войны говорит, что КНДР может отправить на поддержку войны России против Украины несколько тысяч военнослужащих.

"То есть, речь идет об одной, максимум двух бригадах. У них в армии - это миллион личного состава и у них есть несколько миллионов резервистов. Призывать резервистов на войну в Украину, я думаю, что это маловероятный вариант. Сейчас это количество измеряется тысячами людей. Надо делать все. Надо, чтобы появилась международная реакция на эту всю ситуацию для того, чтобы не допустить дальнейшего увеличения этого количества северокорейских солдат у нас", - подчеркнул Нарожный.

Продолжается война в Украине - важные новости

Как сообщал УНИАН, руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко считает, что Кремль может использовать военных из КНДР с целью попытки убедить Запад избежать якобы разрастания выхода войны за пределы Украины, чтобы в итоге заставить Украину пойти на уступки и принять российские условия.

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