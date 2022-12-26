По его словам, то, что наши военные уже освободили Кременную или уже зашли на ее окраину - не соответствует действительности.

Военное командование российских оккупационных войск отошло с Кременной до Рубежного Луганской области. Этот город расположен на 15 км южнее линии фронта.

В то же время Кременная пока не уволена, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай на брифинге.

"То, что наши военные уже освободили Кременную или уже зашли на ее окраине - не соответствует действительности, но уже недалеко от Кременной идут боевые действия. И могу сказать, что военное командование определенного звена, которое находилось в Кременной, теперь перемещено в Рубежное", - заявил он.

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По словам Гайдая, оккупанты надеялись организовать контрнаступление в сторону Лимана. Украинские защитники помешали воплощению планов интервентов.

"Контрнаступления у них не получилось. Но резервы они все равно подтягивают", - подытожил глава ОВА.

Ситуация в Луганской области

21 декабря Гайдай рассказал, что Силы обороны Украины проводят наступательные операции в направлении Сватово и Кременной, которые находятся под российской оккупацией.

По данным Института изучения войны, ВСУ, вероятно, приблизились к Сватово еще на один населенный пункт.

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