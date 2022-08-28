Над устранением проблемы продолжает работать аварийная бригада.

В Ивано-Франковске полностью восстановлено централизованное включение сирен частично неисправности еще остаются в нескольких районах области.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила председатель Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.

"В г. Ивано-Франковск полностью восстановлено централизованное включение сирен. Частично все еще есть неисправности в подаче сигналов воздушной тревоги в Тисменицком, Городенковском, Тлумацком и Снятинском районах", - отметила она.

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Председатель ОВА добавила, что над устранением этих проблем продолжает работать аварийная бригада.

По ее словам, в ближайшее время все неисправности будут устранены.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 28 августа, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил в области вышла из строя аппаратура централизованного включение сирен и громкоговорителей. Их включали вручную, а на это нужно больше времени. Поэтому не везде можно было услышать сигналы тревоги.

Мэр призвал местных жителей установить себе приложение "Тревога", чтобы оперативнее получать оповещения о воздушной тревоге.

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