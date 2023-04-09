Так называемые "секретные документы" Пентагона, слитые в интернет, намекали на присутствие французских солдат в Украине.

В "секретных документах" Пентагона, которые на этой неделе "слили" в интернет, есть намеки на присутствие французских солдат в Украине. Эту информацию уже прокомментировали в официальном Париже.

Издание Le Monde направило соответствующий запрос в Минобороны Франции и получило ответ. Министр обороны Себастьян Лекорню опроверг сведения из так называемых секретных документов. По его словам, государство не принимает участия в войне России против Украины.

"Никаких французских сил, задействованных в операции в Украине. Приведенные документы не исходят от французской армии. Мы не комментируем документы, источник которых неизвестен", — заявил Лекорню.

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"Утечка документов" Пентагона: главная информация

На этой неделе в Twitter и Telegram якобы "слили секретные документы" Пентагона. Они содержали информацию о войне в Украине, а именно потерях, подготовке военных и планах насчет контрнаступления ВСУ.

В ГУР заявили, что в опубликованных файлах часть информации взята из открытого доступа. А важные решения о контрнаступлении принимаются в последний момент, и о них знает очень узкий круг лиц.

По словам представителя Офиса президента Украины, эти документы — фотошоп, созданный россиянами.

Министерство юстиций США будет расследовать "утечку" секретных файлов, которые все еще находятся в Сети.

Недавно в документах обнаружили сведения о попытках ЧВК "Вагнера" приобрести оружие в Турции, входящей в состав НАТО.

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