В "секретных документах" Пентагона, которые на этой неделе "слили" в интернет, есть намеки на присутствие французских солдат в Украине. Эту информацию уже прокомментировали в официальном Париже.
Издание Le Monde направило соответствующий запрос в Минобороны Франции и получило ответ. Министр обороны Себастьян Лекорню опроверг сведения из так называемых секретных документов. По его словам, государство не принимает участия в войне России против Украины.
"Никаких французских сил, задействованных в операции в Украине. Приведенные документы не исходят от французской армии. Мы не комментируем документы, источник которых неизвестен", — заявил Лекорню.
"Утечка документов" Пентагона: главная информация
На этой неделе в Twitter и Telegram якобы "слили секретные документы" Пентагона. Они содержали информацию о войне в Украине, а именно потерях, подготовке военных и планах насчет контрнаступления ВСУ.
В ГУР заявили, что в опубликованных файлах часть информации взята из открытого доступа. А важные решения о контрнаступлении принимаются в последний момент, и о них знает очень узкий круг лиц.
По словам представителя Офиса президента Украины, эти документы — фотошоп, созданный россиянами.
Министерство юстиций США будет расследовать "утечку" секретных файлов, которые все еще находятся в Сети.
Недавно в документах обнаружили сведения о попытках ЧВК "Вагнера" приобрести оружие в Турции, входящей в состав НАТО.