Частная военная компания пыталась получить доступ к оборудованию страны НАТО.

В секретных документах Пентагона, якобы "слитых" в интернет, обнаружили сведения о попытках ЧВК "Вагнер" приобрести турецкое оружие. Спецслужбы США знали об этом, так как хорошо проинформированы о всех планах России относительно войны в Украине.

Такой информацией поделилось издание The Washington Post в свежем материале. Из "слитых" документов становится понятно, что представители ЧВК "Вагнера" "встречались с турецкими представителями для закупки оружия и оборудования в Турции". Наемники хотели усилить свои позиции на войне в Украине и в Мали.

Отчеты не содержат информации о результатах переговорах. Об осведомленности турецкого правительства о попытках "вагнеровцев" закупить оружие в документах тоже ничего не сказано. Однако, по мнению журналистов, "открытие того, что союзник по НАТО, возможно, помогал России в войне против Украины, может оказаться взрывоопасным".

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Две другие страницы, посвященные "вагнеровцам", включают планы вербовки зэков в российских тюрьмах. Здесь же отмечается, что армия РФ стала зависимой от наемников.

Отдельно в материале журналистов подчеркивается осведомленность США о планах государства-агрессора. Американская разведка заранее знала о намерениях ударить по двум позициям ВСУ в феврале. А еще в Штатах обладали информацией об атаках на десятки энергетических объектов и мостов, которые РФ готовила на протяжении последних месяцев.

"Документы также демонстрируют то, что давно было понятно, но никогда публично это не было сказано вслух: разведывательное сообщество США проникло в российскую армию и ее командование настолько глубоко, что может заранее предупредить Украину о нападениях и надежно оценить сильные и слабые стороны российских войск", — сказано в материале The Washington Post.

"Слитые" документы Пентагона: основная информация

В Twitter и Telegram 7 апреля якобы появились секретные документы американской разведки, которые касались будущего контрнаступления ВСУ и подготовки украинских военных.

Советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк назвал утечку "фотошопом". А в ГУР отметили, что часть данных была явно собрана из открытых источников. По словам разведчиков, главные решения относительно контрнаступления принимаются в последний момент. О них знает очень ограниченный круг лиц.

Аналитики Института изучения войны (ISW) указали на интересный факт, связанный с "утечкой". По словам экспертов, реакция так называемых российских "военкоров" на документы показывает их страх перед контрнаступлением ВСУ.

В США займутся расследованием "утечки". Такое задание поручили Министерству юстиций.

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