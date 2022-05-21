Детали агрессии РФ против Украины никто не знал, подчеркнул президент.

Никто до конца не знал об истинных намерениях РФ относительно полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналистам, которое транслировалось в эфире информационного марафона.

"Никто до конца происходящего не знал. Это все неправда. Какие бы вам или нам разведки об этом ни говорили. Детали никто до конца не знал. Все готовились к различным мероприятиям. У нас была своя подготовка, в разных разведках разных государств была своя подготовка и свои предупреждения", - сказал он.

"Больше деталей, чем знали мы, ни у кого не было. Ничего большего не оказалось чем то, что нам говорили", - отметил Зеленский.

Напомним, Россия вторглась в Украину рано утром 24 февраля.

Российский власти не объявили войну нашей стране, а утверждали, что началась "спецоперация", в частности, для "денацификации" украинского населения.

Сначала бомбы падали на военные объекты, а потом противник атаковал и мирные города.

21 мая советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что война против РФ входит в финальную фазу, в ходе которой будут контрнаступательные действия.

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