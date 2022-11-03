Также сообщается, что корабельное группировки оккупантов в Черном море сейчас насчитывает 7 кораблей, среди них есть 1 надводный ракетоноситель с восемью "Калибрами" на борту.

За прошедшие сутки подразделения ракетных войск и артиллерии на юге Украины выполнили около 150 огневых задач и нанесли авиаудар по скоплению живой силы и техники российских оккупантов.

Как сообщает Оперативное командование "Юг" в частности, было уничтожено 8 оккупантов, 2 танки, реактивную систему залпового огня "Град", инженерную машину разграждения ИМР-1, 9 единиц автобронетехники, 4 склада с боеприпасами (в Баштанском и Бериславском районах), 6 железнодорожных цистерн с горючим, смазочными запасами вражеской армии.

Кроме того, был поврежден 1 танк, 5 единиц автобронетехники и буксируемая гаубица Д-20.

Видео дня

Также сообщается, что корабельное группировки оккупантов в Черном море сейчас насчитывает 7 кораблей, среди них есть 1 надводный ракетоноситель с восемью "Калибрами" на борту. В ОК "Юг" призвали не игнорировать оповещения о ракетной опасности.

Военные обратились к представителям оккупантов и тех, кто находится в их рядах против своей воли.

"Всех, кто вольно или невольно оказался во вражеском мундире, в рамках принудительной эвакуации, либо под давлением обстоятельств, мы готовы принять без оружия под гарантии международного гуманитарного права", – добавили в ОК "Юг".

Война в Украине: что стоит знать

Вооруженные силы Украины продолжают освобождать оккупированные населенные пункты и наносят удары по позициям российской армии на юге Украины.

Как отметил военный эксперт Роман Свитан, в ближайшие несколько недель украинские силы продолжат растягивать фронт. Не исключается движение ВСУ на Луганщине и даже выход в Луганск, а на юге продолжится чистка правого берега.

Вас также могут заинтересовать новости: