Он отметил, что работа украинских сил обороны по Луганскому и Херсонскому направлениях - оптимальный вариант.

В ближайшие несколько недель украинские силы продолжат растягивать фронт. Не исключается движение ВСУ на Луганщине и даже выход к Луганску, а на юге продолжится чистка правого берега.

Такой прогноз на ноябрь дал военный эксперт Роман Свитан в интервью Наталье Мосийчук.

"Оптимальный вариант исходя из протяженности линии фронта, - растягивать войска РФ. Мы в лучшем положении внутри линии фронта, а не снаружи. С военной точки зрения оптимально бить их на правом берегу Херсонщины (выбивая с правого берега или уничтожая их там) и второй вариант по растяжке - работать по Луганской области: южнее Сватово, прорывать фронт, форсировать реку Красную и дальше идти в сторону Луганска - либо через Старобельск, либо, если позволит погода, то на прямую", - утверждает эксперт.

По его словам, выход ВСУ на Луганск отрезвит, по крайней мере, россиян в районе Донбасса.

"Конфигурация фронта совсем изменится, им придется уходить за Северский Донец. Скорее всего это и будет выполнено - растяжка по флангам. В принципе сейчас это уже и делается", - говорит Свитан.

Он отметил, что работа украинских сил обороны по Луганскому и Херсонскому направлениях - оптимальный вариант. Это разрывает логистику россиян.

"Своим дальнобойным оружием мы не даем им (россиянам - УНИАН) перебрасывать с фланга на фланг (особенно, когда они растянуты) свои войска. А у нас рокадные дороги отличные! Само расположение фронта таково, что наши рокадные дороги (дороги вдоль линии фронта) таковы, что мы можем перебрасывать резервы за несколько часов - с Запорожья до Донецка - там десяток дорог параллельно идут, по них переброска довольно успешна. Так же и из-под Донецка в сторону Краматорска и дальше на Лиман и на Купянск - такие же рокадные дороги. Мы можем оперативно перебрасывать резервы, а они - нет. Им приходится со Сватово или Валуек перебрасывать по России до Ростова, с Ростова заводить по большому кругу... У них логистика в два раза больше, чем у нас", - говорит Свитан.

Война в Украине: прогноз

По прогнозу западных аналитиков, следующие несколько недель войны в Украине будут критическими. Россияне постараются избежать коллапса на своей линии фронта до наступления зимы.

Как заявил ранее руководитель Главного управления разведки МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов, боевые действия на территории Украины должны закончиться в конце весны - к лету 2023 года. Для начала ВСУ выйдут на границы Украины в 1991 году.

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