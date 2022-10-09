По словам военного, оружие от союзников способно изменить ход войны. Поэтому его поставки нужно ускорять и увеличивать.

23-летний Александр – психолог батальона 25-й ОПДБр. По образованию Александр политолог, поэтому внимательно отслеживал и анализировал события вокруг Украины еще до начала полномасштабного вторжения РФ. Пойти в армию решил еще в первые дни большой войны, когда вражеские колонны пытались прорваться в его родной Харьков.

Историю героя рассказали на официальной странице Генштаба ВСУ в Facebook.

Как рассказал Александр, тактика врага полностью построена на советских учебниках.

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"А вот наша – гибкая, нелинейная, противник не способен просчитать наши планы. И наши командиры, в отличие от российских, прежде всего думают о сохранении жизни личного состава", - поделился мыслями воин.

О 25-й воздушно-десантной бригаде Александр рассказывает, как о большой семье. Между бойцами здесь теплые и дружеские отношения. И потеря каждого собрата - это большое горе для военной семьи. Александру, к сожалению, пришлось пережить и это.

"Сначала, когда формировали БТГР, я был командиром пехотного взвода, тогда мы получили задание ехать под Лозовую. Там погибли мои ребята, это стало сильным ударом для меня", – рассказывает он. - "Тяжело было ... ведь мы жили в одной комнате, ели один хлеб. Когда БТГР расформировали и Лозовая уже была в безопасности, нас распределили по батальонах, я попал в танковый. Но тех ребят я не забуду никогда".

Александр уверен: танкист должен быть умным и храбрым.

"А еще хладнокровным, чтобы действовать без эмоций, тогда вернешься живым", – добавляет он. - "Должен сказать, что моральное состояние у танкистов очень высокое".

Воин очень волнуется за своих родителей, которые приняли сложное решение и не уехали из Харькова. А они, в свою очередь, - за сына, который на передовой защищает страну.

"Для моей мамы главное, чтобы я ей хотя бы плюсик прислал и все", – улыбается Александр. - "Конечно, стараюсь звонить, чтобы мама знала, что со мной все хорошо".

О поставках западного оружия в Украину Александр говорит одно: со времен Холодной войны европейцы не видели такой страшной войны, как происходит сейчас в Украине. И им нужно напоминать, что сейчас украинские воины стоят щитом, защищая не только свое государство, но и весь цивилизованный мир. И в этой борьбе оружие очень важно.

"Мы уже видим, что оружие от союзников способно изменить ход войны. Как, например, HIMARS. Поэтому ее поставки нужно ускорять и увеличивать", - подчеркнул воин.

Успех ВСУ на фронте

Напомним, по данным военных экспертов, успех Вооруженных сил Украины в прорыве русских фронтов породило надежду среди западных правительств и военных экспертов, что война может закончиться уже к Рождеству. Если прогресс Киева сохранится, силы Путина будут вытеснены из Донбасса и обратно в Россию до конца 2022 года.

Сейчас в Украине продолжается контрнаступление ВСУ в Херсонской и Харьковской областях.

6 октября сообщалось об освобождении 29 населенных пунктов на юге с начала этого месяца.

На Харьковском направлении наши войска продвинулись в глубину обороны оккупантов на 55 км. Также было освобождено 93 населенных пункта и взято под контроль более 2 тысяч 400 квадратных километров Слобожанщины.

Тем временем продолжаются попытки наступления россиян на Донецком направлении.

С 1 октября в Херсонской области освободили и стабилизировали более 500 квадратных километров территории и десятки населенных пунктов.

Эксперты американского Института исследования войны сообщают, что ВСУ достигают значительных успехов на Херсонщине.

По данным разведки Британии, украинские защитники оттеснили линию фронта еще до 20 километров вперед, главным образом делая успехи на восточном берегу реки Ингулец и на западном берегу реки Днепр.

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