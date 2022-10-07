По словам президента, только за неделю украинские войска освободили от оккупантов 776 кв. км территории и 29 населенных пунктов на востоке.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в течение недели украинские военные освободили 776 квадратных километров территории и 29 населенных пунктов на востоке Украины.

Об этом глава государства заявил в традиционном вечернем видеообращении.

"Только в течение этой недели наши воины освободили от российского псевдореферендума 776 квадратных километров территории на востоке нашего государства и 29 населенных пунктов, в том числе шесть на Луганщине", - отметил он. Видео дня

По словам Зеленского, всего за время с начала этой наступательной операции уже освобождено 2 тыс. 434 квадратных километра украинской земли и 96 населенных пунктов.

"И сегодня я хочу отметить бойцов 92-й отдельной механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 25-й отдельной воздушно-десантной бригады за героические усилия для освобождения украинской земли. Хорошие результаты есть и на юге Украины за эту неделю – ежедневно освобождаем и там нашу землю и наших людей от псевдореферендума. Обязательно дойдем и до земель, которые были оккупированы Россией ранее", - подчеркнул президент.

Он поблагодарил всех украинских защитников и защитников, которые это обеспечивают.

Глава государства напомнил, что за 225 дней войны уже 29 тыс. 887 украинских воинов отмечены государственными наградами, 178 воинов удостоены звания "Герой Украины".

"Такой масштаб мужества и героизма наших бойцов однозначно свидетельствует в пользу того, что Украину не остановить", - подчеркнул он.

Зеленский также отметил, что каждый из российских ударов и все проявления российского террора – против Запорожья, Харькова, Николаева, Донбасса и всех других территорий Украины – "только доказывают, что освобождение всей украинской земли – это единый фундамент мира и безопасности для всех украинцев".

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что ВСУ освободили уже 2400 квадратных километров на юге с начала полномасштабного вторжения России.

Контрнаступление ВСУ: новости

Продолжается контрнаступление ВСУ в Херсонской и Харьковской областях. 6 жовтя сообщалось об освобождении 29 населенных пунктов на юге с начала этого месяца.

По словам пресс-секретаря ОК "Юг" Натальи Гуменюк, на южное направление Россия уже перебросила свежемобилизованных, которые будут выполнять роль пушечного мяса. Враг подтягивает на этот участок фронта воздушно-десантные войска, поскольку понимает, что бои будут тяжелыми, и держаться нужно будет долго.

Сейчас войска противника зажаты между подразделениями ВСУ и правым берегом Днепра, заявила Гуменюк в эфире украинского телемарафона 6 октября.

За минувшие сутки на юге украинские войска ликвидировали более 100 оккупантов, три склада с боеприпасами и, в частности, много гаубиц.

На Харьковском направлении наши войска продвинулись в глубину обороны оккупантов на 55 км. Также было освобождено 93 населенных пункта и взято под контроль более 2 тысяч 400 квадратных километров Слобожанщины.

Тем временем продолжаются попытки наступления русских на Донецком направлении. За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Выемка, Красное, Бахмут, Майорск, Веселое, Победа, Невельское, Каменка и Терновые Поды.

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