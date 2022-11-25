Активных действий врага в отношении украинских войск не наблюдается.

На Херсонщине российские оккупанты не идут в наступление, а готовятся к обороне и обстреливают населенные пункты региона.

Об этом сообщил начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления полковник Евгений Ерин в эфире информационного телемарафона.

"Обстановка в Херсонской области остается стабильной, активных действий врага в отношении наших войск не наблюдается. Враг не идет в наступление, враг готовится к обороне. Но в настоящее время продолжаются обстрелы военных объектов, позиций, гражданских городов и гражданской инфраструктуры со стороны врага", - сказал Ерин.

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По его словам, обстреляны были как город Херсон, так и другие населенные пункты в Херсонской области.

Война в Украине: ситуация на Херсонщине

Как сообщал УНИАН, по информации председателя Херсонской областной военной администрации Ярослава Янушевича, 24 ноября российские оккупанты 49 раз обстреляли территорию Херсонщины.

В Херсоне враг попал в частные и многоквартирные дома, судостроительный завод, здание на территории школы и газовые трубы.

Также враг обстрелял населенные пункты Зеленовка, Чернобаевка и Степановка Херсонского района.

Кроме того, оккупанты обстреляли Берислав, повреждены частные дома.

В результате обстрелов российскими оккупантами Херсонской области 24 ноября погибли 10 человек, 54 были ранены.

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