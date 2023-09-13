Селезнев предположил, что сентябрь или первая половина октября "будут достаточно динамичными".

Военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев заявил, что российский диктатор Владимир Путин все еще грезит, что сможет переломить ситуацию на поле боя. Россияне продолжат выискивать резервы для того, чтобы продолжать захватническую войну против Украины.

"Возможно, он будет пытаться взять под контроль часть территории Харьковской области вдоль левого берега реки Оскол. Возможно, он будет пытаться зафиксировать тот же сухопутный коридор, который сейчас соединяет временно оккупированный Донецк с временно оккупированным Крымом. Но что бы ни думал, не мечтал и не планировал делать кремлевский диктатор, есть очень важный аргумент – украинские Силы обороны. Именно они сейчас ломают все шаблоны, все планы путинского режима. Именно сейчас наши воины системно, методично уничтожают вражеский военный потенциал", – подчеркнул обозреватель в эфире телеканала FREEДОМ.

Он отметил, что россияне перебросили подразделения 25-й армии, которые находятся на этапе формирования, на Купянско-Лиманское направление. По словам эксперта, "путинские генералы планируют масштабное наступление".

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"По крайней мере, об этом мне говорят жители Севастополя, которые имеют возможность коммуницировать с местными оккупантами. Поэтому враг накапливает ресурсы и пусть даже не в полной боевой готовности российская армия все равно представляет угрозу. 420 тысяч российских солдат – это серьезная цифра. Ведь вспомним, в феврале прошлого года Путин начинал так называемую "специальную военную операцию" – численность армии около 200 тысяч", – добавил он.

Селезнев предположил, что сентябрь или первая половина октября "будут достаточно динамичными".

"Враг будет пытаться атаковать, местами контратаковать, но украинская армия будет заниматься уже привычным делом – системно и методично превращать в пепел всю вражескую силу и мощь", – резюмировал военный эксперт.

Война в Украине: новости с передовой

В среду, 13 сентября, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила об обострении ситуации в Донецкой области. Оккупанты начали штурмы и увеличили количество обстрелов в Марьинке и Авдеевке.

В то же время в Генштабе ВСУ отметили, что россияне в эти сутки осуществили безуспешную атаку на Купянском направлении. Также было отбито более 10 вражеских атак в районе Марьинки.

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